La Caisse satisfait de son rendement en 2025

Le président-directeur général de La Caisse, Charles Émond, est satisfait du rendement de 9,3% du bas de laine des Québécois en 2025, même si celui-ci est en deçà des attentes.

Il demeure cependant mitigé à l'égard de la performance du REM, mais croit que les améliorations vont bon train.

Écoutez Charles Émond, PDG de La Caisse, revenir sur les performances de 2025 au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

M. Émond discute également de plusieurs autres sujets qui concernent l'argent des contribuables québécois, tels que la gouvernance de Air Transat, le projet de tramway à Québec et l’impact potentiel d’un référendum sur les marchés.