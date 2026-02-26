 Aller au contenu
Économie
La Caisse satisfait de son rendement en 2025

«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond

par 98.5

Lagacé le matin

le 26 février 2026 08:31

Patrick Lagacé
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Charles Émond, PDG de La Caisse, a présenté les résultats de 2025 mercredi / La Presse Canadienne

Le président-directeur général de La Caisse, Charles Émond, est satisfait du rendement de 9,3% du bas de laine des Québécois en 2025, même si celui-ci est en deçà des attentes.

Il demeure cependant mitigé à l'égard de la performance du REM, mais croit que les améliorations vont bon train.

Écoutez Charles Émond, PDG de La Caisse, revenir sur les performances de 2025 au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

M. Émond discute également de plusieurs autres sujets qui concernent l'argent des contribuables québécois, tels que la gouvernance de Air Transat, le projet de tramway à Québec et l’impact potentiel d’un référendum sur les marchés.

