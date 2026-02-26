500 millions de dollars pour l'industrie

Alors que le gouvernement fédéral injecte 500 millions de dollars pour soutenir l'industrie forestière, le chroniqueur Luc Ferrandez salue cette approche et critique sévèrement la gestion provinciale actuelle.

ll juge que l'avenir de la foresterie au Québec, particulièrement dans des régions comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean, passe par une diversification économique, plutôt que par le maintien d'un modèle traditionnel devenu précaire face aux tarifs douaniers de Donald Trump.

