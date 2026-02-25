 Aller au contenu
Où en est la relève canadienne et comment la finance-t-on?

par 98.5 Sports

0:00
4:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 février 2026 18:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Où en est la relève canadienne et comment la finance-t-on?
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter de la reprise des activités de la Ligue nationale et de Valérie Maltais, porte-drapeau du Canada aux Jeux olympiques, qui sera invitée aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On souligne la performance de Valérie Maltais et l’importance des athlètes olympiques comme Laurent Dubreuil dans le débat public;
  • Le débat porte sur le manque de financement du sport amateur canadien et la nécessité d’investissements lors de l’accueil des Jeux olympiques;
  • On discute de l’impact de modèles comme Jean-Luc Brassard et l’importance de l’encadrement moderne (préparateurs physiques, nutritionnistes, psychologues) pour obtenir des médailles, citant l’exemple de la Norvège.

