Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter de la reprise des activités de la Ligue nationale et de Valérie Maltais, porte-drapeau du Canada aux Jeux olympiques, qui sera invitée aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On souligne la performance de Valérie Maltais et l’importance des athlètes olympiques comme Laurent Dubreuil dans le débat public;
- Le débat porte sur le manque de financement du sport amateur canadien et la nécessité d’investissements lors de l’accueil des Jeux olympiques;
- On discute de l’impact de modèles comme Jean-Luc Brassard et l’importance de l’encadrement moderne (préparateurs physiques, nutritionnistes, psychologues) pour obtenir des médailles, citant l’exemple de la Norvège.