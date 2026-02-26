 Aller au contenu
Économie
Troisième année de suite

La Caisse rate encore sa cible: «Ça commence à devenir une mauvaise habitude»

par 98.5

0:00
7:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 février 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
La Caisse rate encore sa cible: «Ça commence à devenir une mauvaise habitude»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les tarifs et l'instabilité plombent une fois de plus les résultats de La Caisse qui enregistre un rendement sous les cibles pour une troisième année consécutive.

Le bas de laine des Québécois génère un rendement de 9,3 %, comparativement à 10,9 % pour son indice de référence, selon ses résultats dévoilés mercredi.

Cet écart s’explique, en partie, par la décision de La Caisse de prendre moins de risque et de diversifier ses investissements.

Le ciel semble toutefois s'éclaircir, selon son PDG, Charles Émond.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier jeudi à Lagacé le matin.

«On ne parle plus d'une petite erreur de parcours. Ça commence à devenir une mauvaise habitude. Et quand on regarde les salaire de ceux qui travaillent à la caisse, le nombre d'employés, les primes de rendement, c'est sûr qu'on s'attend à mieux. Les petits épargnants qui ont acheté des fonds communs ou des fonds négociés en bourse, ça se peut qu'ils aient fait plus que La caisse...»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • Le grand patron de la Banque Scotia a révélé des chiffres incroyables mercredi au sujet des pirates modernes;
  • Le nombre de postes vacants au Québec est en chute libre: une mauvaise nouvelle pour les étudiants qui commencent à penser à leur emploi d’été.

Vous aimerez aussi

Chaos boursier, nouveaux horaires de magasins et fiasco à Ottawa
Lagacé le matin
Chaos boursier, nouveaux horaires de magasins et fiasco à Ottawa
0:00
8:19
L'économie du Québec souffre
Le Québec maintenant
L'économie du Québec souffre
0:00
5:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Rattrapage
Culte de la beauté
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
Rattrapage
Reportage de l’émission Enquête
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Rattrapage
La Caisse satisfait de son rendement en 2025
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Rattrapage
Renforcement de la loi sur la Laïcité
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Améliorer son image de chef de l’opposition
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Rattrapage
Recentrer la mission de la SAAQ
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
Rattrapage
Aucun problème pour la ministre Sonia Bélanger
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»
Rattrapage
Il revient sur son expérience aux Jeux de Milan
La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Rattrapage
Le ministre Girard ajoute son grain de sel
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Le Parc naturel régional de Portneuf victime de son propre succès
Rattrapage
Effet des réseaux sociaux
Le Parc naturel régional de Portneuf victime de son propre succès
Alex Newhook réintègre la formation: surplus d’attaquants pour le CH
Rattrapage
L'action reprend jeudi soir
Alex Newhook réintègre la formation: surplus d’attaquants pour le CH
Spécial «Militaire» | L'énigme du jeudi 26 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Militaire» | L'énigme du jeudi 26 février
John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: «C’est une série à l’eau de rose»
Rattrapage
Mini-série disponible sur Disney+
John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: «C’est une série à l’eau de rose»
Problème du système de santé: «Mangez vos brocolis et allumez un lampion»
Rattrapage
Les témoignages se multiplient
Problème du système de santé: «Mangez vos brocolis et allumez un lampion»