Troisième année de suite

Les tarifs et l'instabilité plombent une fois de plus les résultats de La Caisse qui enregistre un rendement sous les cibles pour une troisième année consécutive.
Le bas de laine des Québécois génère un rendement de 9,3 %, comparativement à 10,9 % pour son indice de référence, selon ses résultats dévoilés mercredi.
Cet écart s’explique, en partie, par la décision de La Caisse de prendre moins de risque et de diversifier ses investissements.
Le ciel semble toutefois s'éclaircir, selon son PDG, Charles Émond.
Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier jeudi à Lagacé le matin.
«On ne parle plus d'une petite erreur de parcours. Ça commence à devenir une mauvaise habitude. Et quand on regarde les salaire de ceux qui travaillent à la caisse, le nombre d'employés, les primes de rendement, c'est sûr qu'on s'attend à mieux. Les petits épargnants qui ont acheté des fonds communs ou des fonds négociés en bourse, ça se peut qu'ils aient fait plus que La caisse...»
