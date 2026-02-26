 Aller au contenu
Il revient sur son expérience aux Jeux de Milan

La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»

par 98.5

0:00
11:33

le 26 février 2026 07:45

Mikaël Kingsbury a remporté deux médailles aux Jeux de Milan / La Presse Canadienne

Les Jeux de Milan étaient les derniers du skieur acrobatique Mikaël Kingsbury. Celui qui a décroché une médaille d’argent et une médaille d’or a profité de son expérience à 100 %, lui qui était accompagné de sa famille, dont son fils, et de ses amis.

Comment s’est-il senti lorsque la médaille d’or lui a échappé de justesse? Comment vit-il la compétition depuis qu'il est devenu père? Est-ce que c'était vraiment ses derniers jeux? Comment entrevoit-il la suite des choses?

Écoutez Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique, parler de ses sentiments après ses derniers jeux à l’émission Lagacé le matin

