Il revient sur son expérience aux Jeux de Milan

Les Jeux de Milan étaient les derniers du skieur acrobatique Mikaël Kingsbury. Celui qui a décroché une médaille d’argent et une médaille d’or a profité de son expérience à 100 %, lui qui était accompagné de sa famille, dont son fils, et de ses amis.

Comment s’est-il senti lorsque la médaille d’or lui a échappé de justesse? Comment vit-il la compétition depuis qu'il est devenu père? Est-ce que c'était vraiment ses derniers jeux? Comment entrevoit-il la suite des choses?

Écoutez Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique, parler de ses sentiments après ses derniers jeux à l’émission Lagacé le matin.