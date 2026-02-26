Aucun problème pour la ministre Sonia Bélanger

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, se défend des nouvelles primes annoncées par son gouvernement, selon lesquelles des médecins de famille pourront être payés trois fois pour inscrire des patients qu’ils ne verront cependant jamais.

Le Devoir révélait hier qu'en Groupe de médecine de famille (GMF), des médecins empochent des primes pour du travail exclusivement fait par des infirmières praticiennes spécialisées qui assurent le suivi auprès des patients.

Écoutez la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, justifier le bien-fondé de ces incitatifs financiers, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La ministre affirme que cette situation est rare et que les médias exagèrent la situation.