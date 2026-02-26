 Aller au contenu
Politique provinciale
Aucun problème pour la ministre Sonia Bélanger

Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas

par 98.5

0:00
11:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 février 2026 08:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
Sonia Bélanger, ministre de la Santé / La Presse Canadienne

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, se défend des nouvelles primes annoncées par son gouvernement, selon lesquelles des médecins de famille pourront être payés trois fois pour inscrire des patients qu’ils ne verront cependant jamais.

Le Devoir révélait hier qu'en Groupe de médecine de famille (GMF), des médecins empochent des primes pour du travail exclusivement fait par des infirmières praticiennes spécialisées qui assurent le suivi auprès des patients.

Écoutez la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, justifier le bien-fondé de ces incitatifs financiers, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La ministre affirme que cette situation est rare et que les médias exagèrent la situation.

«On peut pas tirer des conclusions comme ça, on est dans un système complexe.»

Sonia Bélanger, ministre de la Santé

Elle soutient également que ces incitatifs financiers sont en place afin de concentrer les efforts des médecins en GMF sur des cas plus urgents.

 «L''entente est là pour que les médecins puissent voir les patients qui sont vraiment malades, qui ont besoin absolument de voir un médecin.»

Sonia Bélanger, ministre de la Santé

Vous aimerez aussi

Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
Radio textos
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
0:00
26:37
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
Le Québec maintenant
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
0:00
9:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Rattrapage
Culte de la beauté
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
Rattrapage
Reportage de l’émission Enquête
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Rattrapage
La Caisse satisfait de son rendement en 2025
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Rattrapage
Renforcement de la loi sur la Laïcité
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Améliorer son image de chef de l’opposition
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Rattrapage
Recentrer la mission de la SAAQ
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»
Rattrapage
Il revient sur son expérience aux Jeux de Milan
La médaille d’or lui échappe: «Ça m’a mis le couteau entre les dents»
La Caisse rate encore sa cible: «Ça commence à devenir une mauvaise habitude»
Rattrapage
Troisième année de suite
La Caisse rate encore sa cible: «Ça commence à devenir une mauvaise habitude»
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Rattrapage
Le ministre Girard ajoute son grain de sel
Le débat sur l’indépendance prend toute la place à l’Assemblée nationale
Le Parc naturel régional de Portneuf victime de son propre succès
Rattrapage
Effet des réseaux sociaux
Le Parc naturel régional de Portneuf victime de son propre succès
Alex Newhook réintègre la formation: surplus d’attaquants pour le CH
Rattrapage
L'action reprend jeudi soir
Alex Newhook réintègre la formation: surplus d’attaquants pour le CH
Spécial «Militaire» | L'énigme du jeudi 26 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Militaire» | L'énigme du jeudi 26 février
John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: «C’est une série à l’eau de rose»
Rattrapage
Mini-série disponible sur Disney+
John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: «C’est une série à l’eau de rose»
Problème du système de santé: «Mangez vos brocolis et allumez un lampion»
Rattrapage
Les témoignages se multiplient
Problème du système de santé: «Mangez vos brocolis et allumez un lampion»