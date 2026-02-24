Le festival Osheaga a dévoilé sa programmation pour l'édition qui se tiendra du 31 juillet au 2 août 2026. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve le duo Twenty One Pilots, qui effectue un retour remarqué à Montréal après le succès de leur album Breach sorti en 2025.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle souligne que le festival reste fidèle à sa formule gagnante: un mélange hétéroclite de styles musicaux pour plaire à un large public tout en misant sur des artistes en pleine ascension internationale.

