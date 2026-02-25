Elle ne donne aucune entrevue

L'actuelle ministre fédérale de l'Immigration, Lena Metlege Diab, fait parler d'elle pour les mauvaises raisons.

Qualifiée de ministre «invisible», elle est au centre d'un texte de Radio-Canada soulignant son absence médiatique et son apparente méconnaissance de ses dossiers, au point où même certains de ses collègues libéraux critiqueraient son incompétence sous le couvert de l'anonymat.

