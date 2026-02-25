 Aller au contenu
Politique fédérale
Elle ne donne aucune entrevue

Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
L'actuelle ministre fédérale de l'Immigration, Lena Metlege Diab, fait parler d'elle pour les mauvaises raisons. / Justin Tang / La Presse Canadienne

L'actuelle ministre fédérale de l'Immigration, Lena Metlege Diab, fait parler d'elle pour les mauvaises raisons. 

Qualifiée de ministre «invisible», elle est au centre d'un texte de Radio-Canada soulignant son absence médiatique et son apparente méconnaissance de ses dossiers, au point où même certains de ses collègues libéraux critiqueraient son incompétence sous le couvert de l'anonymat.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale Dimitri Soudas se pencher sur le cas particulier de cette ministre du gouvernement Carney, mercredi, à Lagacé le matin.

«L'immigration, c'est un dossier tellement sensible. L'invisibilité médiatique devient problématique. C'est un gros contraste avec Marc Miller, qui était son prédécesseur.»

Dimitri Soudas

«Je lance un défi à tous les médias francophones du Québec, des plus grands aux plus petits. Demandez d'avoir une entrevue avec cette ministre. Si elle vous accorde une seule entrevue au cours des sept prochains jours, je marcherai sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, et sur Grande-Allée à Québec, avec un chandail des meilleurs Leafs de Toronto.»

Dimitri Soudas

