Combats
Un retour dans le ring après une longue absence

«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière

par 98.5 Sports

«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Francis Lafrenière (à droite) face à Renan St-Juste, en 2016. / PC/Ryan Remiorz

Il y a un gala de boxe en fin de semaine qui verra le retour sur le ring du boxeur Francis Lafrenière qui n'a pas disputé de combat depuis... 2017.

Écoutez Francis Lafrenière expliquer les raisons de son retour et son entraînement au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Lafrenière (20-7-2, 11 K.-O.), 37 ans, fera face à Francy Ntetu;
  • Le gala sera présenté à La Nesra dans l’arrondissement Sud-Ouest à Montréal;
  • S'il l'emporte, Lafrenière fera face à Jean Pascal;
  • Lafrenière évoque sa préparation intense et son parcours  professionnel;
  • L’importance de sa famille et de l’exemple pour ses enfants lors de ce retour.

