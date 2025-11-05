 Aller au contenu
Combat truqué?

L'UFC dans la mire du FBI

L'UFC dans la mire du FBI
Dana White. / AP/John Locher, File

Un des combats préliminaires de la carte du UFC 263 entre Isaac Dulgarian et Yadier del Valle a soulevé la controverse, samedi dernier. Dulgarian, le favori, a perdu au premier round.

Des mouvements suspects des cotes de paris et l’implication du FBI laissent présumer que ce combat ait été truqué.

Écoutez le champion d'Arts martiaux mixtes, Olivier Aubin-Mercier, commenter cette affaire en compagnie de Mario Langlois.

Aubin-Mercier croit que certains indices laissaient penser qu'il pourrait avoir une malversation.

«Je pense que c'est arrivé. Parce que, sans joke, quand il y a un mouvement des cotes comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Je suis un petit peu le monde du gambling, et tu sais, même dans ce monde-là, tout le monde l'a comme su qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est sûr que la cote qui change drastiquement comme ça, ça a peut-être encouragé quelques gamblers à voir la bonne affaire».

«Que la cote change comme ça pour un combat en début de carte...il faut qu'il y ait des montants astronomiques. Juste au Hard Rock, il y a eu 16 millions $ qui ont été déposés. Ça, ça n'arrive pas dans un combat de début de carte.»

Les sujets discutés

  • Un combat suspect entre deux amis lutteurs;
  • Un combattant, Vince Morales, a révélé avoir été approché pour truquer un combat;
  • Est-ce que Dulgarian cachait une blessure?
  • La défense de Dulgarian contre l'étranglement était suspecte;

