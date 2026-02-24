Plusieurs athlètes canadiens étaient déjà de retour au pays, lundi après, la fin des Jeux de Milan.

L'ambiance était électrique pour accueillir des figures marquantes comme Mikaël Kingsbury et Valérie Maltais, venus présenter leurs nouvelles médailles aux partisans.

Malgré la fête, certains athlètes, comme le patineur de vitesse William Dandjinou, ont dû composer avec des résultats en deçà de leurs attentes personnelles.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le retour des athlètes en sol canadien, à l'émission de Patrick Lagacé.

