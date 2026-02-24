 Aller au contenu
Jeux de Milan
Retour des olympiens: Montréal acclame ses héros de Milan

par 98.5

le 24 février 2026 05:52

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Plusieurs athlètes canadiens étaient déjà de retour au pays, lundi après, la fin des Jeux de Milan.

L'ambiance était électrique pour accueillir des figures marquantes comme Mikaël Kingsbury et Valérie Maltais, venus présenter leurs nouvelles médailles aux partisans.

Malgré la fête, certains athlètes, comme le patineur de vitesse William Dandjinou, ont dû composer avec des résultats en deçà de leurs attentes personnelles. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le retour des athlètes en sol canadien, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Boxe: un duel de légendes entre Floyd Mayweather Jr. et Manny Pacquiao est annoncé pour septembre sur Netflix;
  • Discussion sur la popularité croissante de l'UFC;
  • Débuts remarqués du frappeur japonais Kazuma Okamoto avec les Blue Jays de Toronto lors du camp d'entraînement en Floride.

