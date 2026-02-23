Fin de la compétition en Italie

Les Jeux de Milan ont généré des dizaines de milliards d'interactions sur les réseaux sociaux, dépassant les records précédemment établis.

Le public semble désormais délaisser le direct à la télé au profit des faits saillants, des vidéos virales et, surtout, des nombreux mèmes qui ont ponctué la compétition.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point en plus de présenter son palmarès insolite, lundi, à Lagacé le matin.

Parmi les moments les plus marquants, mentionnons la finale de hockey Canada-États-Unis, où un vieux tweet de Justin Trudeau a été parodié par la Maison-Blanche, montrant un aigle ramassant une bernache sur la glace.

La controverse du «Fingergate» au curling, impliquant un geste technique suspect d'un Canadien, est aussi devenue une blague internationale.