Quelques chanceux ont pu assister au match de la médaille d'or entre le Canada et les États-Unis, dimanche.

C'est le cas du journaliste attitré à la couverture des Canadiens pour La Presse, Guillaume Lefrançois, qui était à Milan afin de couvrir les compétitions de hockey masculin et féminin lors de ces jeux d'hiver.

Écoutez le journaliste Guillaume Lefrançois revenir sur ce match de la médaille d'or, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Le journaliste, qui a réalisé des entrevues avec les joueurs du Canada après cette défaite crève-coeur, a pu constater l'émotion qui habitait les athlètes qui venaient de voir la médaille d'or leur échapper.