Jeux de Milan
Médaille d'or

Canada-États-Unis: «Le meilleur match de hockey auquel j'ai assisté»

par 98.5

0:00
7:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 février 2026 08:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Canada-États-Unis: «Le meilleur match de hockey auquel j'ai assisté»
Les Américains ont remporté l'or en hockey masculin aux Jeux de Milan. / Cogeco Média

Quelques chanceux ont pu assister au match de la médaille d'or entre le Canada et les États-Unis, dimanche.

C'est le cas du journaliste attitré à la couverture des Canadiens pour La Presse, Guillaume Lefrançois, qui était à Milan afin de couvrir les compétitions de hockey masculin et féminin lors de ces jeux d'hiver.

Écoutez le journaliste Guillaume Lefrançois revenir sur ce match de la médaille d'or, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Le journaliste, qui a réalisé des entrevues avec les joueurs du Canada après cette défaite crève-coeur, a pu constater l'émotion qui habitait les athlètes qui venaient de voir la médaille d'or leur échapper.

«On parle quand même à des athlètes qui ont travaillé toute leur vie pour ce moment et qui, 15 ou 30 minutes plus tôt, se sont fait dire non...»

Guillaume Lefrançois

