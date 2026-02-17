 Aller au contenu
Hockey
Retour à l'entraînement du Tricolore

Patrik Laine est blessé au bas du corps

par 98.5 Sports

0:00
12:41

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 février 2026 19:20

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Patrik Laine est blessé au bas du corps
Martin McGuire / Cogeco Média

Il n'y avait pas qu'à Milan que des joueurs de hockey se sont retrouvés sur la patinoire.

Les joueurs des Canadiens de Montréal qui ne participent pas au tournoi des Jeux de Milan étaient de retour à Brossard en vue du retour au jeu du Tricolore le 26 février au Centre Bell.

Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un joueur manquait à l'appel: Patrik Laine, officiellement blessé au bas du corps; Échange potentiel en vue?
  • Les Canadiens ont amassé 108 points à leurs 83 derniers matchs: les standards ont-ils été rehaussés?
  • Est-ce que Martin St-Louis aimerait représenter son pays comme entraîneur, lui qui l'a fait comme joueur?
  • Lane Hutson nous parle de Macklin Celebrini;
  • Comment Mike Matheson gère la rivalité Canada-États-Unis à domicile, lui qui est marié à une Américaine?

