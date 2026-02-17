Retour à l'entraînement du Tricolore

Il n'y avait pas qu'à Milan que des joueurs de hockey se sont retrouvés sur la patinoire.

Les joueurs des Canadiens de Montréal qui ne participent pas au tournoi des Jeux de Milan étaient de retour à Brossard en vue du retour au jeu du Tricolore le 26 février au Centre Bell.

Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés