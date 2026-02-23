Loin des attentes du Comité olympique canadien

Marc Durand dresse un bilan teinté de déception au terme des Jeux d'hiver de Milan-Cortina.
Le Canada quitte l'Italie avec une récolte de 21 médailles, glissant au 11e rang mondial.
Ce résultat s'avère bien en deçà des objectifs de 25 à 30 podiums fixés par le Comité olympique canadien.
Écoutez Marc Durand, journaliste sportif, faire le point lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Pour expliquer ce recul, l'expert pointe directement du doigt le sous-financement chronique du sport d'élite au pays depuis 2005.
«Les Jeux, comme tels, c'étaient parfaits. Je pense que ça s'est bien passé [...] on a obtenu moins de médailles que par les années passées, malgré qu'il y ait plus d'épreuves [...] on s'est effondrés, disons ça comme ça!»
Autres sujets abordés :
- L’investissement massif de l’Italie: le pays hôte a injecté un milliard d’euros pour ses Jeux;
- La nécessité d'une réforme structurelle du modèle sportif canadien.