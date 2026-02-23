Loin des attentes du Comité olympique canadien

Marc Durand dresse un bilan teinté de déception au terme des Jeux d'hiver de Milan-Cortina.

Le Canada quitte l'Italie avec une récolte de 21 médailles, glissant au 11e rang mondial.

Ce résultat s'avère bien en deçà des objectifs de 25 à 30 podiums fixés par le Comité olympique canadien.

Écoutez Marc Durand, journaliste sportif, faire le point lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour expliquer ce recul, l'expert pointe directement du doigt le sous-financement chronique du sport d'élite au pays depuis 2005.