Loin des attentes du Comité olympique canadien

Performances aux Jeux de Milan: «C'est un six sur dix pour le Canada»

le 23 février 2026

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Performances aux Jeux de Milan: «C'est un six sur dix pour le Canada»
Valérie Maltais et Steven Dubois, du Canada, portent le drapeau de leur pays lors de la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de 2026, à Vérone, en Italie, le dimanche 22 février 2026. / (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Marc Durand dresse un bilan teinté de déception au terme des Jeux d'hiver de Milan-Cortina. 

Le Canada quitte l'Italie avec une récolte de 21 médailles, glissant au 11e rang mondial.

Ce résultat s'avère bien en deçà des objectifs de 25 à 30 podiums fixés par le Comité olympique canadien.

Écoutez Marc Durand, journaliste sportif, faire le point lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour expliquer ce recul, l'expert pointe directement du doigt le sous-financement chronique du sport d'élite au pays depuis 2005.

«Les Jeux, comme tels, c'étaient parfaits. Je pense que ça s'est bien passé [...] on a obtenu moins de médailles que par les années passées, malgré qu'il y ait plus d'épreuves [...] on s'est effondrés, disons ça comme ça!» 

Marc Durand

Autres sujets abordés :

  • L’investissement massif de l’Italie: le pays hôte a injecté un milliard d’euros pour ses Jeux;
  • La nécessité d'une réforme structurelle du modèle sportif canadien.

