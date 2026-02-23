La Cour suprême des États-Unis a porté un dur coup à l'administration Trump vendredi dernier en invalidant la manière dont le président a imposé ses célèbres tarifs douaniers.

Selon le chroniqueur international Jean-François Lépine, ce jugement représente une contestation majeure des méthodes de Donald Trump et dénonce des «abus de pouvoir» qui seraient en opposition directe avec l'esprit de la Constitution américaine.

Le tribunal a rappelé que le pouvoir de taxation appartient au Congrès et non au président seul, rejetant l'argument d'une situation d'urgence économique qui aurait justifié une telle intervention unilatérale.

Écoutez notre chroniqueur international commenter la situation, lundi, à Lagacé le matin.

Cette décision pourrait avoir des répercussions financières colossales, alors que des entreprises comme Costco entament déjà des procédures pour obtenir le remboursement de milliards de dollars de tarifs payés depuis un an.

