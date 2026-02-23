Dans plusieurs villes et États

Le gouvernement mexicain a frappé un grand coup dimanche en éliminant Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», le redoutable chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération.

Cette opération d'envergure a toutefois déclenché une réplique d'une violence inouïe.

Des « narcobloqueos » — des incendies criminels de commerces et de véhicules visant à paralyser les routes — ont été signalés dans plusieurs États du pays, plongeant plusieurs régions, dont la zone touristique de Puerto Vallarta, dans le chaos.

Écoutez Anne Vigna, correspondante pour Le Monde au Mexique, faire le point sur la situation lundi à Lagacé le matin.