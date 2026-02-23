 Aller au contenu
Des coupures de 130 millions $ à Ottawa

Les compressions budgétaires inquiètent le personnel carcéral

le 23 février 2026

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Les compressions budgétaires inquiètent le personnel carcéral
Des compressions budgétaires fédérales de 130 millions sur trois ans menaceraient la sécurité dans les dix pénitenciers fédéraux du Québec. / Shuttershudder/ Adobe Stock

Les compressions budgétaires du gouvernement fédéral dans les pénitenciers suscitent de l'inquiétude au sein du personnel carcéral qui estime que les coupures de ressources mettent en jeu leur sécurité au travail.

Des postes de patrouilleurs seront supprimés dans le cadre de ces mesures budgétaires.

Le Québec compte dix pénitenciers fédéraux qui sont touchés par ces compressions.

Écoutez Mike Bolduc, président régional du syndicat des agents correctionnels du Canada, discuter de ces compressions, lundi, à La commission.

Le président du syndicat déplore le manque de ressources disponibles pour lutter contre la livraison par drone, un fléau qui touche l'ensemble des pénitenciers. Selon lui, ce sont 130 M$ qui seront coupés au cours des trois prochaines années par le gouvernement fédéral.

«Les drones sont toujours à la fine pointe de technologie, donc on n'est pas capable de toujours les détecter. Ils rentrent et ils vont directement être livrés aux cellules. Dès qu'on enlève une patrouille, tu réduis encore plus la sécurité en dedans de nos pénitenciers.»

Mike Bolduc

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

