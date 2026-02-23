La tuerie de Tumbler Ridge aurait pu être évitée si la compagnie OpenAI avait prévenu la police des échanges alarmants entre la tireuse et l'agent conversationnel ChatGPT, quelques mois avant la tragédie.

Dans un article du Wall Street Journal, on apprend que, malgré l'inquiétude des employés responsables de ces signalements, la direction d'OpenAI a choisi de ne pas contacter les autorités, se limitant à une suspension du compte. L'entreprise a justifié cette décision par l'absence de « menace imminente ».

Le ministre canadien de l'Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, Evan Solomon, a vivement critiqué cette décision et souligne le dilemme entre le respect de la vie privée, la sécurité publique et la responsabilité des plateformes d’intelligence artificielle.

