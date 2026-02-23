Invalidation des tarifs

Washington serait dans l'obligation de rembourser les entreprises qui ont payé des frais de douanes à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'invalider les tarifs imposés par Donald Trump. Ces remboursements représenteraient entre 130 et 200 milliards de dollars.

Le président américain a réagi avec une nouvelle surtaxe mondiale de 15%, faisant réagir les marchés mondiaux.

Au niveau du Canada, cette surtaxe devrait toucher le secteur de l'automobile, l'acier, l'aluminium et le bois d'oeuvre.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi, au micro de Patrick Lagacé.