Le tout nouveau modèle de crocs en forme de Lego, qui est en vente depuis le 16 février, s'est vendu à une vitesse de l'éclair, révèle vendredi un article de La Presse.

Écoutez Jean Airoldi, expert en mode, discuter de l'attrait pour ce genre de chaussures, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.