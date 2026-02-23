 Aller au contenu
Justice et faits divers
Plus de 150 pompiers sur les lieux

Incendie majeur dans une église désaffectée du Sud-Ouest

Lagacé le matin

le 23 février 2026 08:17

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Incendie majeur dans une église désaffectée du Sud-Ouest
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un incendie spectaculaire ravageait, lundi matin, l'ancienne église Saint-Paul dans l'arrondissement Sud-Ouest à Montréal.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a été alerté vers 1h40 pour un brasier dans ce bâtiment de deux étages situé sur l'avenue de l'Église, non loin de la rue Laurendeau.

Devant l'ampleur de l'embrasement généralisé, une cinquième alerte a été sonnée, mobilisant plus de 150 pompiers sur les lieux.

L'intervention, toujours en cours, a forcé l'évacuation préventive de près de 150 personnes dans le secteur, dont 73 résidents d'une maison pour personnes âgées adjacente à l'église. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur la situation, lundi, à Lagacé le matin.

