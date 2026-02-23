Un incendie spectaculaire ravageait, lundi matin, l'ancienne église Saint-Paul dans l'arrondissement Sud-Ouest à Montréal.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a été alerté vers 1h40 pour un brasier dans ce bâtiment de deux étages situé sur l'avenue de l'Église, non loin de la rue Laurendeau.

Devant l'ampleur de l'embrasement généralisé, une cinquième alerte a été sonnée, mobilisant plus de 150 pompiers sur les lieux.

L'intervention, toujours en cours, a forcé l'évacuation préventive de près de 150 personnes dans le secteur, dont 73 résidents d'une maison pour personnes âgées adjacente à l'église.

