Société
Détour au Tim Hortons

Un geste touchant de paramédics envers un patient en soins palliatifs

Lagacé le matin

le 23 février 2026 08:29

Patrick Lagacé
Un geste touchant de paramédics envers un patient en soins palliatifs
Deux paramédics du secteur de Beloeil ont posé un geste touchant envers Denis Sarrazin, un homme de 75 ans qui était en route vers la Maison Victor-Gadbois, une maison de soins palliatifs. / Andrei Antipov / Adobe Stock

Deux paramédics du secteur de Saint-Bruno ont posé un geste touchant envers Denis Sarrazin, un homme de 75 ans qui était en route vers la Maison Victor-Gadbois, une maison de soins palliatifs.

Le jour de son 75e anniversaire, M. Sarrazin embarquait dans l'ambulance de Yannick Boudreau et de Benoît Ledoux. En discutant avec l'homme, les paramédics ont décidé de faire un petit détour au Tim Hortons du coin pour permettre à M. Sarrazin de savourer une dernière petite douceur pour célébrer ses 75 années de vie.

Écoutez le paramédic Yannick Boudreau raconter cette touchante histoire, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«Il avait beaucoup de gratitude envers nous. Sa famille était vraiment contente, puis nous aussi. Il nous a touchés énormément. De voir la gratitude des gens dans ces petits gestes, c'est ce qui fait que notre travail est plus grand que nous, si on veut»

Yannick Boudreau

