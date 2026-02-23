Deux paramédics du secteur de Saint-Bruno ont posé un geste touchant envers Denis Sarrazin, un homme de 75 ans qui était en route vers la Maison Victor-Gadbois, une maison de soins palliatifs.

Le jour de son 75e anniversaire, M. Sarrazin embarquait dans l'ambulance de Yannick Boudreau et de Benoît Ledoux. En discutant avec l'homme, les paramédics ont décidé de faire un petit détour au Tim Hortons du coin pour permettre à M. Sarrazin de savourer une dernière petite douceur pour célébrer ses 75 années de vie.

Écoutez le paramédic Yannick Boudreau raconter cette touchante histoire, lundi, au micro de Patrick Lagacé.