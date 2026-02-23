 Aller au contenu
Société
Violences au Mexique

«J'avais l'impression d'être dans une ville assiégée, dans une zone de guerre»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 février 2026 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Commerces en feu, routes bloquées et civils armés dans les rues: les violences se poursuivent au Mexique lundi. / (AP Photo/Refugio Ruiz)

Commerces en feu, routes bloquées et civils armés dans les rues: les violences se poursuivent au Mexique après qu'«El Mencho», un haut dirigeant des cartels, ait été tué par l'armée mexicaine.

Quelques Québécois, dont l'ancien réalisateur de Radio-Canada Yves Boutin, se trouvent présentement au Mexique et ont assisté à cette montée en violence orchestrée par les cartels.

Écoutez le témoignage d'Yves Boutin, qui est actuellement à Puerto Vallarta, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

«J'arrêtais souvent pour prendre des images, puis j'ai vu qu'El Mencho avait non seulement été arrêté, mais tué. En s'attaquant aux dépanneurs, les cartels s'en prennent à tout le monde, parce que les gens ici magasinent au jour le jour. Ils ne vont pas faire de grosses épiceries chez Costco, ou bien chez Walmart. Ils vont souvent dans les petits dépanneur du coin. Les locaux, c'est là qu'ils s'approvisionnent et ils ont coupé cette alimentation.»

Yves Boutin

