Violences au Mexique

Commerces en feu, routes bloquées et civils armés dans les rues: les violences se poursuivent au Mexique après qu'«El Mencho», un haut dirigeant des cartels, ait été tué par l'armée mexicaine.

Quelques Québécois, dont l'ancien réalisateur de Radio-Canada Yves Boutin, se trouvent présentement au Mexique et ont assisté à cette montée en violence orchestrée par les cartels.

