Le Québec fait face à une pénurie de médecins, exacerbée par les départs vers le privé et les provinces voisines.

À l'occasion de son coup de gueule, Luc Ferrandez souligne l'urgence de revoir les processus d'intégration pour les médecins formés à l'étranger, qui ne représentent actuellement que 10% des nouveaux effectifs annuels.

Malgré certaines ententes, le parcours reste parsemé d'embûches administratives, de stages supervisés complexes et d'exigences linguistiques qui découragent plusieurs candidats qualifiés.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.