Proposition de Bernard Drainville

Le candidat à la succession de François Legault, Bernard Drainville, a promis en fin de semaine de mettre fin à la permanence à vie des fonctionnaires.

Celui qui souhaite devenir chef de la CAQ, et premier ministre du Québec, veut réformer la loi afin de rendre l'appareil public plus efficace.

Les travailleurs de l’État québécois seraient ainsi couverts par une convention collective négociée.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser cette promesse, lundi, à Lagacé le matin.

