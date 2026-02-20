Délais d'un an pour de l'aide alimentaire

Les personnes qui procèdent à une demande pour obtenir de l'aide alimentaire doivent faire face à des délais d'environ un an, révèle un article du Journal de Montréal vendredi.
Écoutez Martin Munger, DG des Banques Alimentaires du Québec, discuter de cette réalité préoccupante au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les organismes sont débordés. Chaque année, le gouvernement nous aide à acheter plus de denrées, mais les installations des organismes sont souvent trop petites, pas assez d'espace pour recevoir plus de monde. Puis ces organismes-là ne sont pas des programmes gouvernementaux. Il faut régler les causes pour réduire l'insécurité alimentaire. C'est une urgence et ça ne peut pas continuer à augmenter d'année en année.»