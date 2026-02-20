Délais d'un an pour de l'aide alimentaire

Les personnes qui procèdent à une demande pour obtenir de l'aide alimentaire doivent faire face à des délais d'environ un an, révèle un article du Journal de Montréal vendredi.

