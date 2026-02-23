 Aller au contenu
38 cm de neige déjà tombés

Tempête de neige à New York: écoles fermées et citoyens confinés

le 23 février 2026 08:14

Richard Châteauvert
Patrick Lagacé
New York a aussi été frappée par une tempête à la fin janvier. / (AP Photo/Heather Khalifa)

Écoles fermées, vols annulés et confinement : le blizzard qui frappe New York est d'une rare intensité avec près de 38 centimètres de neige déjà accumulés et de forts vents.

Fait intéressant, contrairement à Montréal, le déneigement des entrées résidentielles est la responsabilité invidiuelle des citoyens. Les New Yorkais devront donc sortir leur pelle dans les quatre heures qui suivront la fin de cette tempête, sous peine d'amendes.

Écoutez le correspondant du 98.5 à New York, Richard Châteauvert, discuter du blizzard qui frappe la Grosse Pomme, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

