Victoire des États-Unis 2-1

Le Canada s'est incliné 2-1 en prolongation lors d'une finale olympique électrisante contre les États-Unis en hockey masculin.
Malgré une domination évidente, les Canadiens ont été stoppés par un Connor Hellebuyck au sommet de sa forme.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer la finale historique entre le Canada et les États-Unis, lundi, à Lagacé le matin.
«C'est un bon vieux cliché dans le monde du sport, mais la mince ligne entre la victoire et la défaite, on en a eu un autre exemple hier. [...] Un gardien qui sort la performance de sa vie, puis une équipe qui ne réussit pas à la mettre dedans.»
Autres sujets abordés
- Bilan du Canada à Milan-Cortina;
- Performance des Québécois.