Victoire des États-Unis 2-1

Le Canada s'est incliné 2-1 en prolongation lors d'une finale olympique électrisante contre les États-Unis en hockey masculin.

Malgré une domination évidente, les Canadiens ont été stoppés par un Connor Hellebuyck au sommet de sa forme.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer la finale historique entre le Canada et les États-Unis, lundi, à Lagacé le matin.