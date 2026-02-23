Des millions de Canadiens d'un océan à l'autre étaient rivés devant leur téléviseur dimanche matin afin de regarder la finale de hockey masculin opposant le Canada et les États-Unis aux Jeux de Milan.
L'envoyé spécial de Cogeco Média, Philippe Bonneville, a assisté à la rencontre qui s'est soldée par une défaite de 2-1 du Canada en prolongation.
Il décrit une expérience sensorielle unique, marquée par une solidarité nationale palpable et une intensité rarement égalée dans sa carrière de chroniqueur olympique.
«Ce qui s'est passé ici hier à Milan, c’est épique, c’est extraordinaire, c’est une pièce d’anthologie [...] il y avait des moments, je dois l’avouer, j’avais des frissons; il y avait une tension, c’était survolté comme ambiance.»
Le journaliste souligne également la forte présence des Québécois dans les gradins, notant que les billets se sont envolés à des prix astronomiques sur le marché de la revente, atteignant entre 2000 $ et 4000 $.