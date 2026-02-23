Des millions de Canadiens d'un océan à l'autre étaient rivés devant leur téléviseur dimanche matin afin de regarder la finale de hockey masculin opposant le Canada et les États-Unis aux Jeux de Milan.

L'envoyé spécial de Cogeco Média, Philippe Bonneville, a assisté à la rencontre qui s'est soldée par une défaite de 2-1 du Canada en prolongation.

Il décrit une expérience sensorielle unique, marquée par une solidarité nationale palpable et une intensité rarement égalée dans sa carrière de chroniqueur olympique.