Arrêté pour ses liens avec Epstein

Après son arrestation vendredi en lien avec son implication dans les dossiers Epstein, le prince Andrew Mountbatten fait la une des journaux, particulièrement au Royaume-Uni.

Il n’a pas été arrêté pour ses agissements auprès de jeunes filles mineures, mais pour avoir fourni des documents top-secret au pédocriminel Jeffrey Epstein.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, revenir sur cet événement, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans cette affaire.