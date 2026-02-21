Arrêté pour ses liens avec Epstein

Après son arrestation vendredi en lien avec son implication dans les dossiers Epstein, le prince Andrew Mountbatten fait la une des journaux, particulièrement au Royaume-Uni.
Il n’a pas été arrêté pour ses agissements auprès de jeunes filles mineures, mais pour avoir fourni des documents top-secret au pédocriminel Jeffrey Epstein.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, revenir sur cet événement, samedi, au micro de Denis Lévesque.
Selon lui, il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans cette affaire.
«Ce qui choque, c'est qu'on a découvert il y a seulement quelques jours que Jeffrey Epstein avait également un immense ranch près de Santa Fe, donc près de la côte ouest américaine, au Nouveau-Mexique, et qu'Andrew a également été vu et photographié dans ce ranch. Ce qui veut dire qu'on est encore loin d'avoir tous les détails sur son implication personnelle là-dedans.»