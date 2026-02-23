Décès à l'âge de 80 ans

Le décès du comédien Raymond Bouchard a créé une onde de choc au sein de la communauté artistique québécoise.

Connu pour des rôles iconiques, tels que celui du maire dans le film La Grande Séduction ou de Gaétan dans Ding et Dong, Raymond Bouchard aura marqué le milieu culturel du Québec.

Pourtant de nature timide, il aura incarné plusieurs rôles de «brutes».

En entrevue avec Paul Arcand il y a quelques années, il se confiait sur son rapport avec son métier: «La comédie, c'est toute ma vie. Je ne sais pas faire autre chose.»

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson retracer la carrière du comédien, lundi, au micro de Patrick Lagacé.