Écoutez le résumé de la journée aux Jeux de Milan avec Philippe Bonneville, depuis l'Italie, ainsi que Jeremy Filosa et Mario Langlois, à Montréal.
Les sujets discutés
- Regarder le match en après-midi avec les amis et les collègues, comme dans le temps à l'école;
- Une ambiance de tonnerre dans la foule à Milan avec les Canadiens - deux fois plus nombreux - et les Américains - deux fois plus bruyants;
- Une défaite cruelle pour les Canadiennes au hockey;
- On écoute des commentaires de Canadiens présents sur place;
- Trump à Milan si les Américains atteingnent la finale de la médaille d'or en hockey masculin?;
- Sidney Crosby va-t-il revenir au jeu vendredi ou dimanche?
- Une médaille assurée en curling masculin.