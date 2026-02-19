 Aller au contenu
On fait le bilan de la journée des Jeux de Milan

par 98.5 Sports

0:00
13:03

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 février 2026 18:48

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Philippe Bonneville / Cogeco Média

Écoutez le résumé de la journée aux Jeux de Milan avec Philippe Bonneville, depuis l'Italie, ainsi que Jeremy Filosa et Mario Langlois, à Montréal.

Les sujets discutés

  • Regarder le match en après-midi avec les amis et les collègues, comme dans le temps à l'école;
  • Une ambiance de tonnerre dans la foule à Milan avec les Canadiens - deux fois plus nombreux - et les Américains - deux fois plus bruyants;
  • Une défaite cruelle pour les Canadiennes au hockey;
  • On écoute des commentaires de Canadiens présents sur place;
  • Trump à Milan si les Américains atteingnent la finale de la médaille d'or en hockey masculin?;
  • Sidney Crosby va-t-il revenir au jeu vendredi ou dimanche?
  • Une médaille assurée en curling masculin.

