Jeux de Milan
Pas de joueur de location

«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore

Les amateurs de sports

le 19 février 2026 19:42

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
Le Canada va disputer son deuxième match à élimination directe, vendredi, contre la Finlande, lors des demi-finales des Jeux de Milan.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens de Montréal Joés Théodore se pencher sur le tournoi et sur le retour en action de la LNH la semaine prochaine.

Les sujets discutés

Les Jeux de Milan

  • Une défaite cruelle pour les Canadiennes en finale de hockey féminin contre les Américaines;
  • Le Canada est favori contre la Finlande, mais rien n'est jamais gagné aux Jeux: pensez à Dominic Hasek en 1998;
  • La gestion de la blessure de Sidney Crosby: «Sidney mérite le droit de décider ce qu'il veut faire»;
  • Les Jeux permettent à des joueurs de passer à un niveau supérieur: Suzuki et Slafkovsky en profitent jusqu'ici;

Canadiens de Montréal

  • Les perspectives du Canadien: «On peut vraiment espérer à de belles séries cette année. C'est vraiment encourageant.»
  • Théodore croit que Kent Hughes va tenter d'améliorer son club s'il le peut, mais «si tu es pour aller chercher un joueur de location qui pourrait être ici un an ou deux, ne fais pas la transaction. Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe et on a le monde en place.»

