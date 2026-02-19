Pas de joueur de location

Le Canada va disputer son deuxième match à élimination directe, vendredi, contre la Finlande, lors des demi-finales des Jeux de Milan.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens de Montréal Joés Théodore se pencher sur le tournoi et sur le retour en action de la LNH la semaine prochaine.

Les sujets discutés

Les Jeux de Milan

Une défaite cruelle pour les Canadiennes en finale de hockey féminin contre les Américaines;

Le Canada est favori contre la Finlande, mais rien n'est jamais gagné aux Jeux: pensez à Dominic Hasek en 1998;

La gestion de la blessure de Sidney Crosby: «Sidney mérite le droit de décider ce qu'il veut faire»;

Les Jeux permettent à des joueurs de passer à un niveau supérieur: Suzuki et Slafkovsky en profitent jusqu'ici;

Canadiens de Montréal