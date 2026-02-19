Finale Canada-États-Unis

Écoutez Jean-Michel Dufaux, présent en Italie et qui était au match Canada-États-Unis, faire part de ses impressions avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- On analyse la défaite de l’équipe féminine canadienne de hockey face aux États-Unis;
- La nervosité et les erreurs en avantage numérique du Canada;
- La domination américaine en fin de partie;
- L'entraîneur canadien aurai dû demander un temps d'arrêt en troisième période;
- On évoque la présence de Tom Brady et de Seth Meyers;
- L’ambiance conviviale du Canada House, lieu de rassemblement pour athlètes, familles et commanditaires