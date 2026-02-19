 Aller au contenu
Jeux de Milan
Finale Canada-États-Unis

«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux

par 98.5 Sports

0:00
10:01

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 février 2026 19:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux
«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux / Cogeco Média

Écoutez Jean-Michel Dufaux, présent en Italie et qui était au match Canada-États-Unis, faire part de ses impressions avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • On analyse la défaite de l’équipe féminine canadienne de hockey face aux États-Unis;
  • La nervosité et les erreurs en avantage numérique du Canada;
  • La domination américaine en fin de partie;
  • L'entraîneur canadien aurai dû demander un temps d'arrêt en troisième période;
  • On évoque la présence de Tom Brady et de Seth Meyers;
  • L’ambiance conviviale du Canada House, lieu de rassemblement pour athlètes, familles et commanditaires

