Hockey
Ligue américaine

Une rare défaite du Rocket de Laval

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 février 2026 20:35

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Une rare défaite du Rocket de Laval
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Le Rocket de Laval a subi un revers en tirs de barrage, lundi, contre les Marlies de Toronto, mettant fin à une belle séquence de sept victoires.

Écoutez le spécialiste du hockey junior, Stéphane Leroux, analyser cette rencontre au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une rare défaite du Rocket;
  • Le gardien Jacob Fowler a été solide, lui qui a disputé neuf des dix derniers départs de l'équipe;
  • Samuel Blais a eu un impact positif depuis son retour, le Rocket a une fiche de 9-2-2 avec lui en uniforme;
  • Florian Xhekaj joue principalement sur le quatrième trio et il progresse;
  • L'équipe compte actuellement 26 joueurs en santé.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

