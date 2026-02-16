Ligue américaine

Le Rocket de Laval a subi un revers en tirs de barrage, lundi, contre les Marlies de Toronto, mettant fin à une belle séquence de sept victoires.
Écoutez le spécialiste du hockey junior, Stéphane Leroux, analyser cette rencontre au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une rare défaite du Rocket;
- Le gardien Jacob Fowler a été solide, lui qui a disputé neuf des dix derniers départs de l'équipe;
- Samuel Blais a eu un impact positif depuis son retour, le Rocket a une fiche de 9-2-2 avec lui en uniforme;
- Florian Xhekaj joue principalement sur le quatrième trio et il progresse;
- L'équipe compte actuellement 26 joueurs en santé.