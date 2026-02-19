Défaite du Canada en hockey féminin

Longtemps la gardienne du Canada sur la scène internationale, Kiim St-Pierre, actuelle directrice des opérations commerciales de la Victoire de Montréal, attendait depuis des mois le match de la finale entre le Canada et les États-Unis au tournoi de hockey des Jeux de Milan.
Écoutez l'ancienne gardienne et triple médaillée olympique Kim St-Pierre commenter la défaite des Canadiennes en finale du match de hockey.
Les sujets discutés
- «Quelle déception, quelle tristesse, mais on peut être fières de notre équipe canadienne»;
- La sensation de vide quand on perd la finale;
- Elle souligne l’évolution du hockey féminin grâce à la LCHF, l’amélioration du calibre de jeu, et l’importance de la première médaille d’or canadienne en 2002.
- St-Pierre exprime sa fierté envers les joueuses québécoises et l’impact de la ligue professionnelle.