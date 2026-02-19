 Aller au contenu
Jeux de Milan
Défaite du Canada en hockey féminin

«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre

par 98.5 Sports

0:00
8:25

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 février 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
Emma Maltais, Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens. / PC/Nathan Denette

Longtemps la gardienne du Canada sur la scène internationale, Kiim St-Pierre, actuelle directrice des opérations commerciales de la Victoire de Montréal, attendait depuis des mois le match de la finale entre le Canada et les États-Unis au tournoi de hockey des Jeux de Milan.

Écoutez l'ancienne gardienne et triple médaillée olympique Kim St-Pierre commenter la défaite des Canadiennes en finale du match de hockey.

Les sujets discutés

  • «Quelle déception, quelle tristesse, mais on peut être fières de notre équipe canadienne»;
  • La sensation de vide quand on perd la finale;
  • Elle souligne l’évolution du hockey féminin grâce à la LCHF, l’amélioration du calibre de jeu, et l’importance de la première médaille d’or canadienne en 2002.
  • St-Pierre exprime sa fierté envers les joueuses québécoises et l’impact de la ligue professionnelle.

Vous aimerez aussi

«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
Les amateurs de sports
«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
0:00
10:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Il y a 12 000 clubs sportifs en Norvège» -Philippe Gagnon
Rattrapage
Pour une population de 5,5 millions
«Il y a 12 000 clubs sportifs en Norvège» -Philippe Gagnon
«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
«On les avait dans les câbles» -Jean-Michel Dufaux
«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
Rattrapage
Pas de joueur de location
«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
On fait le bilan de la journée des Jeux de Milan
Rattrapage
Jeux de Milan
On fait le bilan de la journée des Jeux de Milan
Comment Félix Pigeon est devenu patineur pour la Pologne
Rattrapage
Du Québec à la Pologne
Comment Félix Pigeon est devenu patineur pour la Pologne
«Je suis tellement honoré que ces athlètes ont utilisé la chanson» -Jonathan Roy
Rattrapage
Keeping Me Alive aux Jeux de Milan
«Je suis tellement honoré que ces athlètes ont utilisé la chanson» -Jonathan Roy
Kaiden Guhle veut connaître une excellente fin de saison
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kaiden Guhle veut connaître une excellente fin de saison
«La Slovaquie est une équipe que personne n'attendait» -Guillaume Lefrançois
Rattrapage
Hockey
«La Slovaquie est une équipe que personne n'attendait» -Guillaume Lefrançois
«C'est vraiment magique» -Sébastien Brassard
Rattrapage
Statisticien hockey aux Jeux de Milan
«C'est vraiment magique» -Sébastien Brassard
«Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur» -Dany Dubé
Rattrapage
But égalisateur contre la Tchéquie
«Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur» -Dany Dubé
«Ma première étoile, c'est Jordan Binnington» -Stéphane Waite
Rattrapage
Victoire du Canada
«Ma première étoile, c'est Jordan Binnington» -Stéphane Waite
«On a eu vraiment, vraiment peur: quel match de hockey!»-Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Match Canada-Tchéquie
«On a eu vraiment, vraiment peur: quel match de hockey!»-Jean-Michel Dufaux
Steven Dubois égale un record de Marc Gagnon et de Charles Hamelin
Rattrapage
5e médaille aux Jeux
Steven Dubois égale un record de Marc Gagnon et de Charles Hamelin
«Les choix du Canada sont tombés en place» -Martin McGuire
Rattrapage
Suzuki, Binnington, Marner
«Les choix du Canada sont tombés en place» -Martin McGuire