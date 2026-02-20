 Aller au contenu
Hockey
25e anniversaire

Fondation des Canadiens pour l’enfance: le CH joue dehors!

par 98.5 Sport | Modifié le 20 février 2026 à 17:50

Fondation des Canadiens pour l’enfance: le CH joue dehors!
Les Canadiens en séance d'entraînement sur la patinoire Bleu Blanc Bouge de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. / Club de hockey Canadien Inc.

C’est sous un ciel ouvert que les joueurs des Canadiens de Montréal ont chaussé leurs patins vendredi matin. 

Pour célébrer le 25e anniversaire de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, Martin St-Louis et sa troupe ont troqué le complexe de Brossard pour la patinoire Bleu Blanc Bouge de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

À l’exception des joueurs retenus par les sélections olympiques, l’alignement complet était présent pour ce rendez-vous unique. L'événement a offert un moment inoubliable à des dizaines d'élèves d'une école primaire locale, venus admirer leurs idoles de près.

Ce retour aux sources souligne l’impact du programme phare de la Fondation, qui multiplie les infrastructures sportives dans les milieux défavorisés. 

Club de hockey Canadien Inc.

Source: Club de hockey Canadien Inc.

Club de hockey Canadien Inc.

Source: Club de hockey Canadien Inc.

Club de hockey Canadien Inc.

Source: Club de hockey Canadien Inc.

Club de hockey Canadien Inc.

Source: Club de hockey Canadien Inc.

À écouter

Entraînement extérieur du Tricolore: «Une fausse bonne idée» -Meeker Guerrier

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
0:00
5:35

Vous aimerez aussi

«J'ai été chanceux: la foule criait mon nom» -Steve Bégin
Les amateurs de sports
«J'ai été chanceux: la foule criait mon nom» -Steve Bégin
0:00
1:21:11
«Les États-Unis sont, de loin, supérieurs dans le filet» -Stéphane Waite
Les amateurs de sports
«Les États-Unis sont, de loin, supérieurs dans le filet» -Stéphane Waite
0:00
13:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.