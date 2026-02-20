C’est sous un ciel ouvert que les joueurs des Canadiens de Montréal ont chaussé leurs patins vendredi matin.

Pour célébrer le 25e anniversaire de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, Martin St-Louis et sa troupe ont troqué le complexe de Brossard pour la patinoire Bleu Blanc Bouge de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

À l’exception des joueurs retenus par les sélections olympiques, l’alignement complet était présent pour ce rendez-vous unique. L'événement a offert un moment inoubliable à des dizaines d'élèves d'une école primaire locale, venus admirer leurs idoles de près.

Ce retour aux sources souligne l’impact du programme phare de la Fondation, qui multiplie les infrastructures sportives dans les milieux défavorisés.