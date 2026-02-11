Duel Canada-Tchéquie

Lors de son intervention auprès de Mario Langlois aux Amateurs de sports, Antoine Roussel discute de quelques sports qui l'émerveillent et cause des raisons qui l'ont mené vers le hockey.
Écoutez l'ex-joueur de hockey Antoine Roussel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La médaille de bronze canadienne en patinage artistique;
- L’évolution du hockey français, la Ligue Magnus, l’impact de joueurs comme Alexandre Texier et Cristobal Huet, et la progression du hockey local depuis les Jeux d’Albertville en 1992;
- Les stratégies des équipes européennes et la composition de l’équipe Canada.