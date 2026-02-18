Du Québec à la Pologne

Le Québécois Félix Pigeon n’ayant pu intégrer l’équipe canadienne de patinage de vitesse il y a quelques années. Il a donc rejoint l’équipe polonaise après des recommandations et un processus de citoyenneté de trois ans et demi.

Écoutez Félix Pigeon commenter son aventure au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés