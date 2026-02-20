Pouvoirs présidentiels

L'analyste Frédérick Gagnon décortique l'invalidation des tarifs douaniers de Donald Trump par la Cour suprême des États-Unis.

Qualifiant cette décision de «revers majeur», il explique que le tribunal a rejeté l'interprétation abusive de la loi de 1977 sur les pouvoirs d'urgence.

Au-delà de l'impact économique et de l'inflation ressentie par les Américains, ce jugement limite la théorie du «pouvoir unitaire» du président en redonnant au Congrès son autorité constitutionnelle.

Cette décision pourrait enfin encourager les élus républicains, jusqu'ici dociles, à contester plus ouvertement les politiques tarifaires d'un président de plus en plus impopulaire.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis, vendredi à La commission.