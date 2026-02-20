Pouvoirs présidentiels

 Aller au contenu
Illégalité des tarifs: Trump qualifie le jugement de la Cour suprême de «honte»

le 20 février 2026 12:40

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

Frédérick Gagnon / Cogeco Média

L'analyste Frédérick Gagnon décortique l'invalidation des tarifs douaniers de Donald Trump par la Cour suprême des États-Unis.

Qualifiant cette décision de «revers majeur», il explique que le tribunal a rejeté l'interprétation abusive de la loi de 1977 sur les pouvoirs d'urgence.

Au-delà de l'impact économique et de l'inflation ressentie par les Américains, ce jugement limite la théorie du «pouvoir unitaire» du président en redonnant au Congrès son autorité constitutionnelle.

Cette décision pourrait enfin encourager les élus républicains, jusqu'ici dociles, à contester plus ouvertement les politiques tarifaires d'un président de plus en plus impopulaire.

Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis

«Ce que la Cour suprême dit, c'est qu'il a exagéré. Il a étiré l'élastique, il a fait une interprétation incorrecte de la fameuse loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence.»

Frédérick Gagnon

