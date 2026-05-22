L'Alberta tiendra bel et bien un référendum sur la souveraineté.
La première ministre Danielle Smith a annoncé jeudi soir que le temps était venu de passer au vote sur cette question.
La question qui sera soumise à la population sera formulée de façon, en cas de victoire du OUI, à engager un processus de consultation devant mener à un second référendum qui lui, serait exécutoire.
Le premier référendum est prévu le 19 octobre.
Le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez voit dans la démarche sécessionniste, un précédent qui pourrait transformer le paysage politique du Canada... et du Québec.
L'approche albertaine, qualifiée de complexe par le chroniqueur politique Dimitri Soudas, semble avoir mécontenté tant les fédéralistes que les séparatistes.