L'Alberta tiendra bel et bien un référendum sur la souveraineté.

La première ministre Danielle Smith a annoncé jeudi soir que le temps était venu de passer au vote sur cette question.

La question qui sera soumise à la population sera formulée de façon, en cas de victoire du OUI, à engager un processus de consultation devant mener à un second référendum qui lui, serait exécutoire.