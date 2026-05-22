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Politique

Le référendum en Alberta, un cadeau pour le Parti québécois?

par Cogeco Média | Modifié le 22 mai 2026 à 10:12

Le référendum en Alberta, un cadeau pour le Parti québécois?
La première ministre de l'Alberta Danielle Smith. / La Presse Canadienne

L'Alberta tiendra bel et bien un référendum sur la souveraineté.

La première ministre Danielle Smith a annoncé jeudi soir que le temps était venu de passer au vote sur cette question.

La question qui sera soumise à la population sera formulée de façon, en cas de victoire du OUI, à engager un processus de consultation devant mener à un second référendum qui lui, serait exécutoire.

À écouter

Un référendum sur la souveraineté cet automne en Alberta

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
20:49

Le premier référendum est prévu le 19 octobre.

Le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez voit dans la démarche sécessionniste, un précédent qui pourrait transformer le paysage politique du Canada... et du Québec.

À écouter

«L'Alberta est en train de désacraliser le référendum» -Luc Ferrandez

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Patrick Lagacé
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Luc Ferrandez
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5:14

L'approche albertaine, qualifiée de complexe par le chroniqueur politique Dimitri Soudas, semble avoir mécontenté tant les fédéralistes que les séparatistes.

À écouter

Référendum en Alberta: «Danielle Smith a réussi à fâcher tout le monde»

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Patrick Lagacé
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