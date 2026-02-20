Les Jeux de Milan tirent à leur fin. Pour certains, l'expérience est déjà terminée. Après s'être préparés pendant des mois, voire des années, comment se sentent-ils une fois que les jeux sont terminés?

Selon une étude de l'Université de Toronto, plus de 41% des athlètes canadiens avaient des problèmes de santé mentale après les jeux de 2020.

Les problèmes sont variés et nombreux, passant par l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires.

Qu'est-ce qui explique ce phénomène de «blues post-jeux»?

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, en discuter avec Patrick Lagacé, vendredi.