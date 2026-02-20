Les Jeux de Milan tirent à leur fin. Pour certains, l'expérience est déjà terminée. Après s'être préparés pendant des mois, voire des années, comment se sentent-ils une fois que les jeux sont terminés?
Selon une étude de l'Université de Toronto, plus de 41% des athlètes canadiens avaient des problèmes de santé mentale après les jeux de 2020.
Les problèmes sont variés et nombreux, passant par l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires.
Qu'est-ce qui explique ce phénomène de «blues post-jeux»?
Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, en discuter avec Patrick Lagacé, vendredi.
«On parle d'athlètes qui reviennent et qui, selon leurs propres termes, ont une perte d'objectifs et une perte d'identité personnelle. C'est comme si des athlètes qui misent un peu trop sur leur carrière sportive ont de la difficulté à se définir comme étant autre chose que ça.»