 Aller au contenu
Société
Problèmes de santé mentale

Pourquoi les athlètes ont-ils les «blues post-jeux»?

par 98.5

0:00
12:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 février 2026 09:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Pourquoi les athlètes ont-ils les «blues post-jeux»?
Martin Carli / Cogeco Média

Les Jeux de Milan tirent à leur fin. Pour certains, l'expérience est déjà terminée. Après s'être préparés pendant des mois, voire des années, comment se sentent-ils une fois que les jeux sont terminés?

Selon une étude de l'Université de Toronto, plus de 41% des athlètes canadiens avaient des problèmes de santé mentale après les jeux de 2020.

Les problèmes sont variés et nombreux, passant par l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires.

Qu'est-ce qui explique ce phénomène de «blues post-jeux»?

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, en discuter avec Patrick Lagacé, vendredi. 

«On parle d'athlètes qui reviennent et qui, selon leurs propres termes, ont une perte d'objectifs et une perte d'identité personnelle. C'est comme si des athlètes qui misent un peu trop sur leur carrière sportive ont de la difficulté à se définir comme étant autre chose que ça.»

Martin Carli

Vous aimerez aussi

Victoire pour Lisette Perron: Québec acceptera enfin de payer ses sacs de stomie
Lagacé le matin
Victoire pour Lisette Perron: Québec acceptera enfin de payer ses sacs de stomie
0:00
4:49
IA: le logo du CHUM utilisé pour vendre des produits de perte de poids
Lagacé le matin
IA: le logo du CHUM utilisé pour vendre des produits de perte de poids
0:00
3:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Personne n’a eu une moins bonne semaine que le prince Andrew»
Rattrapage
Les humeurs de Fred
«Personne n’a eu une moins bonne semaine que le prince Andrew»
Persévérance scolaire: «Ça se passe plus dans des roulottes que dans une école!»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Persévérance scolaire: «Ça se passe plus dans des roulottes que dans une école!»
Attaque imminente de l'Iran: Washington déploie une force de frappe colossale
Rattrapage
La tension monte d'un cran au Moyen-Orient
Attaque imminente de l'Iran: Washington déploie une force de frappe colossale
Projet de constitution: une protection «fictive» du droit à l'avortement?
Rattrapage
Aucune garantie juridique réelle
Projet de constitution: une protection «fictive» du droit à l'avortement?
Dominique Fils-Aimé: «L'un des plus beaux talents du Québec» -Catherine Brisson
Rattrapage
Elle sort son cinquième album
Dominique Fils-Aimé: «L'un des plus beaux talents du Québec» -Catherine Brisson
IA: le logo du CHUM utilisé pour vendre des produits de perte de poids
Rattrapage
Fausses publicités
IA: le logo du CHUM utilisé pour vendre des produits de perte de poids
Victoire pour Lisette Perron: Québec acceptera enfin de payer ses sacs de stomie
Rattrapage
Après une histoire bouleversante
Victoire pour Lisette Perron: Québec acceptera enfin de payer ses sacs de stomie
Avortement: «J'ai décidé de le retirer pour protéger le droit des femmes»
Rattrapage
Ne sera pas inscrit dans le projet de constitution
Avortement: «J'ai décidé de le retirer pour protéger le droit des femmes»
Réunion du Conseil de la paix: «C'est complètement loufoque»
Rattrapage
Sur l'avenir de Gaza
Réunion du Conseil de la paix: «C'est complètement loufoque»
Libre-échange: Donald Trump menace de jeter complètement l’accord avec le Canada
Rattrapage
Relations commerciales nord-américaines
Libre-échange: Donald Trump menace de jeter complètement l’accord avec le Canada
Le Canada réussira-t-il à décrocher 20 médailles? «Je ne suis pas certain»
Rattrapage
Jeux de Milan
Le Canada réussira-t-il à décrocher 20 médailles? «Je ne suis pas certain»
100 jours à la mairie: un bilan teinté de défis pour Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Gestion de la métropole
100 jours à la mairie: un bilan teinté de défis pour Soraya Martinez Ferrada
«Il y a seulement 22 pays qui ont un plus gros PIB que les ventes d'Amazon»
Rattrapage
Maintenant plus gros que Walmart
«Il y a seulement 22 pays qui ont un plus gros PIB que les ventes d'Amazon»
Avortement dans la Constitution: Simon Jolin-Barrette retire l'article 29
Rattrapage
Pressions internes à la CAQ
Avortement dans la Constitution: Simon Jolin-Barrette retire l'article 29