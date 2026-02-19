Gilles Provencher plaide coupable

Gilles Provencher, un homme de 78 ans a avoué avoir payé des milliers de dollars pour de la porno juvénile impliquant des fillettes au Mali.

L’homme était directeur du Carrefour Solidarité Anjou, un organisme qui aide les nouveaux arrivants.

Il a plaidé coupable mercredi à huit chefs d’accusation en lien avec des crimes sexuels, dont incitation à des contacts sexuels, production de pornographie juvénile, leurre de mineurs et arrangement avec des tiers pour commettre des crimes sur des enfants.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

