 Aller au contenu
Justice et faits divers
En mai 2024

Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 février 2026 06:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
L'ex-comédien d'Unité 9 Ugochukwu Chijoke Onyechekwa, mieux connu sous son nom de Goûchy Boy / Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'ex-comédien d'Unité 9 Ugochukwu Chijoke Onyechekwa, mieux connu sous son nom de Goûchy Boy, a reconnu avoir attaqué le photographe Pierre-Paul Poulin du Journal de Montréal.

Les faits se sont déroulés le 8 mai 2024 dans les corridors du palais de justice de Longueuil, alors que l'homme était en procès pour une affaire d'agression sexuelle.

Visiblement irrité par la présence des médias, Goûchy Boy, qui se déplaçait en marchette, a violemment lancé l'objet en direction du photographe.

Les observations sur la peine auront lieu le mois prochain.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel résumer cette affaire impliquant l'ancien acteur, mardi, à Lagacé le matin.

Autre sujet traité

  • Deux frères de Montréal-Nord, souffrant de problèmes psychologiques, ont laissé le corps d'une femme se décomposer dans leur appartement sans avertir les autorités pendant plusieurs mois.

Vous aimerez aussi

Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Lagacé le matin
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
0:00
9:27
Affichage des couleurs: les Hells veulent contester la future loi québécoise
Lagacé le matin
Affichage des couleurs: les Hells veulent contester la future loi québécoise
0:00
6:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Électrique» | L'énigme du mardi 17 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Électrique» | L'énigme du mardi 17 février
«Le constat, c'est que la SAAQ a menti pendant 10 ans»
Rattrapage
Rapport de Denis Gallant sur le fiasco SAAQclic
«Le constat, c'est que la SAAQ a menti pendant 10 ans»
Marie-Philip Poulin propulse les Canadiennes en finale
Rattrapage
Hockey féminin
Marie-Philip Poulin propulse les Canadiennes en finale
Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale
Rattrapage
47ᵉ Salon du livre de l'Outaouais à Gatineau
Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale
Stratégie de défense: une facture salée pour un résultat incertain?
Rattrapage
Ottawa
Stratégie de défense: une facture salée pour un résultat incertain?
Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Montréal y songe
Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez
Courtney Sarault: «On est vraiment fiers d'elle», témoigne son père Yves Sarault
Rattrapage
Trois médailles aux Jeux de Milan
Courtney Sarault: «On est vraiment fiers d'elle», témoigne son père Yves Sarault
St-Valentin et Jeux de Milan: quel impact sur les sites pour adultes?
Rattrapage
Recherches et achalandage
St-Valentin et Jeux de Milan: quel impact sur les sites pour adultes?
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
Rattrapage
La chanson «Home»
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
L’intervention des États-Unis en Iran réclamée pour renverser le régime
Rattrapage
Grandes manifestations de la diaspora iranienne
L’intervention des États-Unis en Iran réclamée pour renverser le régime
Vidéo raciste: Barack Obama déplore «un spectacle de clown»
Rattrapage
Lui et son épouse représentés en singe
Vidéo raciste: Barack Obama déplore «un spectacle de clown»
Les libéraux de Mark Carney en forte avance: vers un scrutin printanier?
Rattrapage
Ottawa
Les libéraux de Mark Carney en forte avance: vers un scrutin printanier?
Tests perdus: «C’est un cocktail dangereux, informatique et système de santé»
Rattrapage
Système d’information de laboratoire provincial
Tests perdus: «C’est un cocktail dangereux, informatique et système de santé»
Pour porter le drapeau? «On peut commencer à miser un 2$ sur Courtney Sarault»
Rattrapage
Jeux de Milan
Pour porter le drapeau? «On peut commencer à miser un 2$ sur Courtney Sarault»