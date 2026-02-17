En mai 2024

L'ex-comédien d'Unité 9 Ugochukwu Chijoke Onyechekwa, mieux connu sous son nom de Goûchy Boy, a reconnu avoir attaqué le photographe Pierre-Paul Poulin du Journal de Montréal.

Les faits se sont déroulés le 8 mai 2024 dans les corridors du palais de justice de Longueuil, alors que l'homme était en procès pour une affaire d'agression sexuelle.

Visiblement irrité par la présence des médias, Goûchy Boy, qui se déplaçait en marchette, a violemment lancé l'objet en direction du photographe.

Les observations sur la peine auront lieu le mois prochain.

