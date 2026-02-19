L'immatriculation d'un véhicule au Québec coûte 65 % plus cher qu'en Alberta pour des services souvent moins accessibles.

Écoutez Gabriel Giguère, analyste sénior en politiques publiques à l'Institut économique de Montréal (IEDM), faire le point à La commission jeudi midi.

Alors qu'un Québécois débourse environ 142,35 $ pour son immatriculation annuelle (hors assurance), un Albertain paie l'équivalent de 86,50 $ par année lorsqu'on annualise le coût de sa plaque.

La différence est tout aussi marquée pour le permis de conduire.

La SAAQ pourrait-elle s’inspirer du modèle albertain de gestion privée et renouvellement sur cinq ans pour améliorer l’accès et réduire les coûts?