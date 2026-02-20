Le projet de constitution québécoise porté par le ministre Simon Jolin-Barrette, qui incluait jusqu'à tout récemment une protection pour le droit à l'avortement, a suscité de vives critiques.

Pour le chroniqueur Luc Ferrandez, cette initiative s'apparente à une «constitution de pacotille» qui n'offre aucune garantie juridique réelle.

Il soutient que puisque ce document n'est pas reconnu par la Constitution canadienne, il ne pourrait pas servir de base solide pour appuyer une loi devant la Cour suprême si le droit à l'avortement venait à être contesté un jour.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Luc Ferrandez souligne par ailleurs la pertinence de l'argument de l'ancienne politicienne Martine Ouellet concernant le caractère «fictif» de la constitution proposée par la CAQ.