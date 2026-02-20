 Aller au contenu
Politique provinciale
Aucune garantie juridique réelle

Projet de constitution: une protection «fictive» du droit à l'avortement?

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 février 2026 09:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Projet de constitution: une protection «fictive» du droit à l'avortement?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le projet de constitution québécoise porté par le ministre Simon Jolin-Barrette, qui incluait jusqu'à tout récemment une protection pour le droit à l'avortement, a suscité de vives critiques.

Pour le chroniqueur Luc Ferrandez, cette initiative s'apparente à une «constitution de pacotille» qui n'offre aucune garantie juridique réelle.

Il soutient que puisque ce document n'est pas reconnu par la Constitution canadienne, il ne pourrait pas servir de base solide pour appuyer une loi devant la Cour suprême si le droit à l'avortement venait à être contesté un jour.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Luc Ferrandez souligne par ailleurs la pertinence de l'argument de l'ancienne politicienne Martine Ouellet concernant le caractère «fictif» de la constitution proposée par la CAQ.

