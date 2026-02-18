 Aller au contenu
Justice et faits divers
À Mirabel

Autoroute 50: une violente collision fait un mort et deux blessés graves

par 98.5

0:00
5:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Autoroute 50: une violente collision fait un mort et deux blessés graves
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un accident de la route a fait un mort mardi soir sur l'autoroute 50 dans le secteur de Mirabel dans les Basses-Laurentides.

Vers 20h30, un conducteur aurait dévié de sa voie avant d'effectuer une collision frontale avec une autre voiture.

Dans un véhicule où sept personnes prenaient place, un homme dans la trentaine a perdu la vie.

Deux autres personnes lutteraient pour leur vie au moment d'écrire ces lignes.

L'automobiliste qui était seul dans l'autre véhicule a subi des blessures plus légères.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point mercredi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Plusieurs suspects ont dévalisé la bijouterie Lavigueur aux Promenades Saint-Bruno vers 17h30; une employée a été aspergée de poivre de Cayenne;
  • David Guertin, le conjoint de Véronic Champagne, a été officiellement arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré ainsi qu'incendie criminel;
  • Procès Kamaljit Arora: l'accusé a témoigné mardi à Laval, affirmant avoir consommé du fentanyl et ne pas se souvenir d'avoir noyé ses deux enfants en octobre 2022.

Vous aimerez aussi

Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
Lagacé le matin
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
0:00
7:03
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Lagacé le matin
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
0:00
9:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Immortalité numérique: Meta obtient un brevet pour faire revivre vos défunts
Rattrapage
Deuil et intelligence artificielle
Immortalité numérique: Meta obtient un brevet pour faire revivre vos défunts
Hockey masculin: le Canada prêt à en découdre avec la Tchéquie
Rattrapage
Nick Suzuki laissé de côté?
Hockey masculin: le Canada prêt à en découdre avec la Tchéquie
Spécial «Électrique» | L'énigme du mercredi 18 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Électrique» | L'énigme du mercredi 18 février
Tyra Banks sous le feu des critiques après des révélations troublantes
Rattrapage
Documentaire choc sur Netflix
Tyra Banks sous le feu des critiques après des révélations troublantes
Un salon de coiffure condamné: «C'est victimaire et ça nuit à la cause»
Rattrapage
500 $ pour un formulaire non inclusif
Un salon de coiffure condamné: «C'est victimaire et ça nuit à la cause»
Jeux de Milan: une journée chargée pour les athlètes du Québec
Rattrapage
Quel sort attend Nick Suzuki?
Jeux de Milan: une journée chargée pour les athlètes du Québec
Déclin démographique: l'éléphant dans la pièce qui menace nos services publics
Rattrapage
L'état de l'économie québécoise
Déclin démographique: l'éléphant dans la pièce qui menace nos services publics
Charles Milliard et le 3e lien: «Tu viens de te tirer dans le pied»
Rattrapage
Une erreur politique majeure?
Charles Milliard et le 3e lien: «Tu viens de te tirer dans le pied»
Projets numériques: «Ce n’est pas le mensonge le problème, c’est la complexité»
Rattrapage
Dépassements de coûts
Projets numériques: «Ce n’est pas le mensonge le problème, c’est la complexité»
Sous-financement des athlètes: le Canada paie-t-il le prix de son inaction?
Rattrapage
Faible récolte de médailles
Sous-financement des athlètes: le Canada paie-t-il le prix de son inaction?
«Canada» au Super Bowl: Bad Bunny fait vibrer les créateurs de contenu d'ici
Rattrapage
Spectacle de la mi-temps
«Canada» au Super Bowl: Bad Bunny fait vibrer les créateurs de contenu d'ici
Décès de Robert Duvall: Hollywood perd l'une de ses légendes
Rattrapage
Acteur et réalisateur américain
Décès de Robert Duvall: Hollywood perd l'une de ses légendes
Elon Musk et l'obsession raciale: ce que révèlent ses publications
Rattrapage
Soupçonné de propager des thèses suprémacistes
Elon Musk et l'obsession raciale: ce que révèlent ses publications
La vasectomie préventive: une tendance qui s'affirme chez les jeunes hommes
Rattrapage
Les mentalités changent
La vasectomie préventive: une tendance qui s'affirme chez les jeunes hommes