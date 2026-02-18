Un accident de la route a fait un mort mardi soir sur l'autoroute 50 dans le secteur de Mirabel dans les Basses-Laurentides.

Vers 20h30, un conducteur aurait dévié de sa voie avant d'effectuer une collision frontale avec une autre voiture.

Dans un véhicule où sept personnes prenaient place, un homme dans la trentaine a perdu la vie.

Deux autres personnes lutteraient pour leur vie au moment d'écrire ces lignes.

L'automobiliste qui était seul dans l'autre véhicule a subi des blessures plus légères.

