Scrutin national?

Il y aura une élection partielle dans la circonscription fédérale de Terrebonne dans les prochains mois en raison de la décision de la Cour suprême d'invalider le résultat de la plus récente élection.
Mais pourrait-il y avoir tout simplement une élection fédérale d'un océan à l'autre?
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L’invalidation du scrutin à Terrebonne par la Cour suprême du Canada;
- La domination des libéraux dans les sondages;
- La tentation pour Mark Carney de déclencher une élection générale;
- Enfin, ils abordent le voyage controversé du député conservateur Jamil Jivani à Washington et le silence embarrassant de Pierre Poilievre sur la question.