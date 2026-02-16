Scrutin national?

Il y aura une élection partielle dans la circonscription fédérale de Terrebonne dans les prochains mois en raison de la décision de la Cour suprême d'invalider le résultat de la plus récente élection.

Mais pourrait-il y avoir tout simplement une élection fédérale d'un océan à l'autre?

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés