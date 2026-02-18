«Pour moi, c'était réglé»

Le Tribunal des droits de la personne a condamné le salon de coiffure Station 10 à verser 500 $ à une personne non-binaire.

Le litige repose sur l'absence d'une case «non-genrée» dans le formulaire de prise de rendez-vous en ligne, qui ne proposait que les options homme, femme ou enfant.

Malgré l'offre du propriétaire d'accommoder la cliente sur place et d'appliquer le même tarif pour tous, le tribunal a jugé que l'accommodement aurait dû être immédiat.

Entre l'indignation des auditeurs et la possibilité d'un appel, cette affaire crée un précédent majeur pour les formulaires web au Québec.

Écoutez le témoignage André Dagenais, copropriétaire du salon coiffure Station10, mercredi à La commission.